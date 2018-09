Dragon Ball FighterZ : le dernier trailer du Season Pass + lancement de la version Switch

Bandai Namco balance un nouveau trailer dequi a deux buts : signaler que la version Switch sortira cette semaine partout dans le monde, et indiquer que le Season Pass prendra fin aujourd'hui même avec le lancement des deux derniers personnages, à savoir Cooler et Android 17.Une fois de plus, même si l'on se doute que l'éditeur ne va pas en rester là coté pass & combattants, rien n'a encore été officialisé, laissant tranquillement les fans débattre sur les potentiels futurs arrivants.