VR : l'Oculus Quest, le futur casque totalement autonome (2019)

Teasé depuis un moment, le système VR désolidarisé d'un hardware PC/console/mobile sera une réalité au printemps 2019 avec l'Oculus Quest, annoncé cette nuit pour 400$ (et probablement plus en Europe, comme à chaque fois avec cette technologie).Donc même si le rend graphique ne pourra rivaliser avec le top du top, vous aurez donc un appareil parfaitement autonome et sans câbles (intégrant les caméras pour la reconnaissance dans l'espace), proposant 6 degrés de liberté et une compatibilité avec les manettes Touch.Dès son lancement, le titre proposera pas moins d'une cinquantaine de jeux, dont certains déjà disponibles pour la VR standard (comme le très cool) mais également du neuf comme vous pouvez le voir ci-dessous, avec notamment, un projet en trois épisodes situés entre les films III et IV. Anecdote : Ninja Theory a apporté son aide au développement (débuté avant son rachat par Microsoft).