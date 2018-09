Codemasters annonce et date DiRT Rally 2.0

Vous trouvez qu'il y a déjà trop de jeux pour le premier trimestre 2019 ? Qu'importe pour Codemasters qui ajoute une ligne au planning en annonçantpour le 26 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Après le très bon succès critique du premier épisode, la franchise reviendra donc qui se contente pour l'heure d'un court trailer et de quelques promesses, notamment coté environnements (USA, Australie, Pologne, Nouvelle-Zélande, Espagne et Argentine), l'intégration de huit circuits officiels de la FIA, et bien entendu une brouette de véhicules sous licence.