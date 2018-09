Shadow of the Tomb Raider : aperçu du premier DLC

possède évidemment son Season Pass constitué de 7 DLC (à raison d'un par mois), chacun constitué d'un tombeau, une nouvelle arme, une tenue, une compétence et une mission annexe scénarisée.Et durant l'Inside Xbox, on a pu avoir un rapide aperçu du premier DLC, nommé « The Forge », qui proposera comme prévu un mode coopération. Davantage d'informations arriveront avant sa sortie prévue en octobre.