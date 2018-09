PS VR : Sony veut pousser les jeux ambitieux PS VR : Sony veut pousser les jeux ambitieux

Le PlayStation VR a eu l'occasion de faire un peu parler de lui durant le TGS et à ceux qui doutent encore du suivi de Sony sur cet « accessoire » qui remporte son petit succès, sachez que Shuhei Yoshida (qu'on ne présente plus) à faire savoir que plus on avancera dans le temps, plus Sony proposera des jeux de haute ambition sur ce format.



La VR était en effet, et par essence, le genre de hardware façon « fête foraine », voulu pour des expériences courtes afin de montrer très rapidement les possibilités au public, mais aussi que chacun s'habitue à la technologie pour éviter de rendre son dernier repas.



« Les utilisateurs ne veulent plus d'expériences courtes, mais des jeux qui leur permettront de jouer plus longtemps. Sur la base de telles attentes, j'ai mis au point une stratégie de création de jeux plus ambitieux pour les deuxième et troisième années [du PS VR]. »



D'où la présence cette année de titres comme Firewall Zero Hour (disponible), Astro Bot (3 octobre) et Déraciné (8 novembre). Et il reste des choses à annoncer pour 2019 qui proposera déjà du Ace Combat 7, Blood & Truth et Everybody's Golf. Yoshida le promet : « Le nombre de jeux plus profonds va continuer à augmenter. »