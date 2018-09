Forza Horizon 4 : trailer de lancement + informations sur le suivi post-launch

Comme chaque épisode de la série,a ses chances d'avoir droit un jour ou l'autre à des extensions (payantes) mais même ceux qui ne voudront pas lâcher plus d'argent que le jeu lui-même auront largement de quoi faire comme le démontre la feuille de route, livrée durant l'Inside Xbox.Ainsi, chaque semaine verra l'ajout d'un nouveau véhicule (trois si vous avez le Car Pass), des skins, des courses et des défis, sans parler des challenges du Forzathon.En outre, le titre bénéficiera d'une première grosse MAJ le 25 octobre, avec une fonction pour tracer ses propres routes, l'arrivée d'un simili mode histoire et un event spécial Halloween.On vous laisse avec le trailer de lancement.