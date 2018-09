Pokémon GO & Let's Go : Meltan confirmé

Game Freak et Niantic ont joué un bon coup marketing auprès des fans deen lâchant de manière totalement insensée (mais voulue) Meltan, une nouvelle bestiole inédite leakée en milieu de semaine dernière avant d'apparaître en marge d'un Community Day sur, sans que personne ne comprenne ce qui se passait puisqu'en essayant de le capturer, le Pokémon se transformait dans la foulée en Métamorph.Là où certains spéculaient sur un bug, il s'avère aujourd'hui que l'opération n'avait rien d'innocente et ce Pokémon de type acier sera présent aussi bien dansque dansprévu le 16 novembre prochain sur Switch.Pour autant, il faudra encore patienter pour savoir ce qu'est exactement cette nouvelle créature, si c'est une évolution ou une nouvelle forme de Métamorph, et s'il s'agit bien d'un teasing pour la 8G.