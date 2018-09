Hitman 2 : un trailer pour la deuxième zone

On peut dire que IO Interactive et son nouveau mécène savent prendre leur temps pour montrer les secrets du futurqui, à moins de deux mois de sa sortie, n'a montré qu'un tiers de ses environnements.En effet, sur six zones annoncées, voici un trailer de la deuxième connue à ce jour, à savoir la jungle colombienne où il faudra trouver les solutions les plus inventives pour mettre fin à la carrière de trois têtes du cartel.Sortie prévue pour le 14 novembre, avec on le rappelle la possibilité pour les possesseurs du premier épisode de télécharger gratuitement les zones de ce dernier pour en profiter avec de nouvelles features de gameplay. Pour les autres, il faudra passer par un DLC payant (prix non spécifié).