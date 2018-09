COD Black Ops 4 : trailer de lancement

Parce qu'il n'y a visiblement pas de temps à perdre, Activision et Treyarch nous proposent deux semaines à l'avance le trailer de lancement dédié àOn osera rappeler que cet épisode prendra le risque de laisser de coté la campagne solo (qui devrait néanmoins revenir pour le prochain), au profit d'une expérience totalement multi avec un contenu toujours plus impressionnant, incluant cette fois trois chapitres d'un coup pour le mode Zombies, et surtout le mode Blackout (Battle Royale).