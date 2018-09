Control : nouvelle vidéo de gameplay

Durant le dernier EGX, Remedy a offert un nouvel aperçu de, sa nouvelle licence sous la bannière de 505 Games qui reprend clairement la DA du récenten modifiant tout de même la structure de l'aventure : si on reste dans le jeu d'action, la progression sera un peu plus libre, un peu typé MetroidVania, avec également la prise de risque d'une narration davantage faite sur les environnements et le sous-entendu que les cinématiques elles-mêmes.Prévu sur PC, PS4 & One, le titre sortira courant 2019.