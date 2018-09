Koei Tecmo diffuse un troisième trailer (et une pub) pourqui ne va plus tarder à squatter les consoles des japonais puisque prévu là-bas ce jeudi 27 septembre sur PS4, Switch et PC. Notons que la vidéo en question confirme que Lu Bu sera le huitième et dernier personnage à bénéficier d'une forme divine.Coté Europe, les fans d'Omega Force attendront jusqu'au 19 octobre, avec une version Xbox One en prime.