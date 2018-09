Et allez, encore dupour s'abreuver encore un peu en cette fin de TGS, sans spoil ici puisque nous montrant en premier lieu un peu d'exploration et de combats dans le magasin de jouets, tandis que la deuxième vidéo montrera une séquence de glissage à Arendelle (La Reine des Neiges), avec là encore du combat.Encore quatre mois à patienter pour découvrir ce nouveau chapitre sur PS4 & One.