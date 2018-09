On reste du coté de Square Enix avec une première présentation vidéo (hors trailer) de, cette version ++ qui rehaussera le bestiaire et le nombre de guests, tout en intégrant un nouveau système de jeu pour permettre d'incarner directement les héros de la saga Final Fantasy.Lancement prévu mondialement le 6 novembre prochain, toujours sur PlayStation 4 et PC, mais aussi cette fois sur Xbox One et Nintendo Switch.