Kingdom Hearts III : gameplay & informations

Encore un nouvel aperçu demême si certains se garderont de cliquer sur la vidéo ci-dessous puisque mettant en scène un affrontement entre Sora et un autre personnage, certes connu des fans de la série mais dont quelques uns ne sont pas encore au courant de la présence.Hormis cela, on repart avec quelques informations lâchées sur scène :- Nomura l'assure : KHIII mettra fin à l'histoire de Xehanort mais la série continuera ensuite, toujours avec Sora.- Les sessions du Navire Gummi ont été crées par une équipe allant de 20 à 30 personnes. Ces passages seront sur deux modes : l'exploration libre en monde ouvert, l'autre en mode cartoon et surtout dédié à looter des matériaux pour la customisation de votre vaisseau.- Il y aura plus de 10 mondes, et tous ne sont pas encore connus.- Plus de 20 mini-jeux.- L'équipe réfléchit à intégrer une composante online mais rien ne sera fait tant que le chantier principal ne sera pas terminé (DLC façon Comrades ?).- La fin secrète sera toujours présente mais peut-être pas au lancement pour éviter une propagation de spoil. Un DLC en somme, sans que l'on sache encore s'il sera gratuit, ou si l'on aura droit à quelque chose de plus ambitieux (et donc probablement payant).Sortie prévue le 29 janvier sur PS4 & One.