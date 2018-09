Devil May Cry 5 : la démo TGS en vidéo

Parmi les deux cartouches principales de Capcom pour le premier trimestre 2019, on trouveraqui s'affiche ci-dessous avec un aperçu de la démo TGS, mettant le cher Dante à l'honneur avec son style de combat forcément différent de Neo, toujours avec ce système de posture que l'on peut interchanger selon les situations et par l'envie de taper du rang élevé.Une démo qui a permis au public sur place de noter une caméra assez proche, susceptible de poser quelques problèmes dans les difficultés élevées ou durant certaines phases d'exploration, mais on attendra sagement le 22 mars pour vérifier tout cela.