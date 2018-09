Catherine Full Body : les voix JP en occident

Toujours prévu pour le 14 février 2019 au Japon,n'a pas encore de date concernant l'occident, mais en attendant, Atlus a débuté la communication en annonçant lors de l'EGX que le titre disposerait cette fois du doublage US et japonais, un choix que n'avait pas l'original à l'époque PS3 & 360 (uniquement les voix US).Un choix pas innocent puisque cela permettra à l'éditeur de nous refourguer son DLC payant, incluant 11 nouveaux doublages JP pour le personnage de Catherine.A part cela, on nous confirme que les sous-titres FR seront toujours disponibles, et qu'inversement, aucune évocation n'est faite quant à la version PS Vita.