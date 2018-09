Days Gone : la présentation du TGS

Même si c'est loin d'être le territoire où il fera le plus de ventes, le Japon (via le TGS) s'est offert une nouvelle présentation vidéo de, avec un build encore plus avancé que dans la dernière preview de Game Informer, sachant qu'il reste encore quelques mois de chantier pour parfaire l'expérience.Sony Bend sortira en effet cette nouvelle licence le 22 février 2019.