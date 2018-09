Just Cause 4 : nouvelle présentation vidéo

Placé exclusivement en behind-close-door durant la dernière GamesCom, le nouvel aperçu vidéo deest à présent disponible pour le peuple, avec même des sous-titres FR pour que vous compreniez bien où se situent les atouts de ce nouvel épisode toujours développé par l'équipe d'Avalanche Studio.Plus ambitieux mais on l'espère aussi plus varié dans ses missions, le titre sortira le 4 décembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.