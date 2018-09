Tales of Vesperia : gameplay (US) et version Switch

Il y en a peut-être parmi vous qui préféreront jouer avec le doublage US de(c'est possible) et c'est à eux qu'est donc dédié cette nouvelle vidéo, suivie d'un aperçu de la version Switch en mode nomade.Ce remaster d'un des épisodes les plus populaires en occident arrivera mondialement le 11 janvier 2019, sur PC, PS4, One et Switch.