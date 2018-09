Call of Cthulhu : un deuxième trailer

Focus Home et Cyanide publient le deuxième trailer de, nouvelle adaptation de l'univers dément de Lovercraft qui sera un jeu d'enquête narrative à ambiance évidemment travaillée, nous faisant incarner le détective Edward Pierce qui aurait visiblement mieux fait de ne pas s'intéresser au dernier meurtre en date de l'île de Darkwater.Les principales mécaniques de gameplay se situeront dans les compétences de Pierce, qui au gré de l'aventure pourra découvrir plus d'indices et disposer de davantage d'éloquence pour faire cracher la vérité aux habitants de l'île, soit en arrivant en les convaincre, soit en jouant la brutalité. Mais attention, plus vous saurez de choses, plus vous serez disposer à sombrer dans la folie.Sortie prévue le 30 octobre sur PC, PS4 & One.