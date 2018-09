Du gameplay (off-screen) pour Yo-Kai Watch 4

Faute d'un trailer en bonne et due forme, mais qui ne devrait pas tarder,accueille une première vidéo de gameplay off-screen qui permet de découvrir le rendu de ce nouvel épisode exclusif à la Switch, avec comme annoncé la possibilité de jouer plusieurs personnages (au moins trois) et surtout un système de combat totalement revu, en apparence assez proche du premierSortie prévue « cet hiver » sur le territoire japonais, et ne soyons pas trop pressés pour accueillir le jeu en Europe où l'on attend encore le troisième opus sur 3DS.