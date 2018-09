Life is Strange 2 : trailer de lancement

Square Enix prend un peu d'avance en publiant le trailer de lancement dédié à, suite sans aucun rapport avec la première saison (du moins pour ce que l'on en sait), contant l'histoire de deux frères en fuite de Seattle au Mexique, sachant que les cinq épisodes auront pour but de couvrir une année de leur existence (c'est long mais il faut dire que le duo part sans un sou en poche).Toujours développé par Dontnod, ce premier épisode sortira ce 27 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.