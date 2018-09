Petit détour du coté du mode Zombies deavec ce nouveau trailer livré avec l'ambiance sonore du groupe Avenged Sevenfold, et surtout un peu de gameplay pour rappeler entre temps que ce mode sera plus fourni que dans les précédents épisodes : trois cartes (et époques) au lieu d'une seule, des dizaines d'options pour personnaliser ses parties et des alliés IA si vous voulez tenter l'expérience en solo.Sortie prévue pour le 12 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.