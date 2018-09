Jump Force : le trailer du TGS, deux nouveaux persos + petite surprise de Toriyama

Même si l'on continue de regretter une DA assez étrange, il faut avouer que le casting dedevient de plus en plus respectable à mesure que les semaines passent. Et un jour seulement après avoir lâché du Hunter x Hunter, Bandai Namco nous annonce maintenant deux représentants de Yu Yu Hakusho (Yusuke et Younger) mais pas que.On apprend en effet que Akira Toriyama a créé quatre personnages inédits, non jouables (ou en tout cas pas annoncés comme tel) puisque faisant directement partie du scénario, à l'instar de Light et Ryuk de Death Note.Sortie prévue pour 2019 sur PC, PS4 & One.Le casting actuel :- Goku (DBZ)- Vegeta (DBZ)- Freezer (DBZ)- Naruto (Naruto)- Sasuke (Naruto)- Luffy (One Piece)- Zoro (One Piece)- Sanji (One Piece)- Barbe Noire (One Piece)- Sabo (One Piece)- Icihigo (Bleach)- Rukia (Bleach)- Sosuke (Bleach)- Gon (HxH)- Hisoka (HxH)- Kurapika (HxH)- Kilua (HxH)- Yugi (Yu-Gi-Oh)- Yusuke (Yu Yu Hakusho)- Younger (Yu Yu Hakusho)- Prévu en février 2019.- Season Pass de 9 personnages.