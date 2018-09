Un nouveau trailer pour Pokemon Let's Go

Dans la nouvelle bande-annonce de, Game Freak revient plus en détails sur la connexion avecqui ouvrira dans un parc spécial, découpé en 20 zones, chacune pouvant accueillir 50 créatures que vous avez transférer depuis votre jeu mobile.Il sera tout à fait possible de capturer à nouveau vos propres créatures dans le parc pour ensuite l'emmener dans l'aventure, au risque de briser un peu l'intérêt, ou plutôt vous servir de tout cela comme d'une simple aide : si 25 Pokémons de même espèce sont dans le parc, vous débloquerez un mini-jeu pour gagner des bonbons, eux-mêmes sources de boost à stats pour vos créatures.Il existera évidemment d'autres moyens de gagner des bonbons (surtout si vous ne jouez pas à), comme tout simplement en vous débarrassant de vos doublons, ou en plaçant votre bestiole dans la Pokéball Plus pour ensuite allez vous promenez avec.Dernier point, contrairement aux rencontres classiques qui consistent uniquement à la capture, le face à face contre les légendaires (et on imagine Mewtwo) demandera un combat au préalable.Sortie prévue le 16 novembre sur Switch.