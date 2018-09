Sony dévoile sa PlayStation Classic

A l'heure où l'on se demande quand Nintendo va annoncer sa prochaine gamme Classics (Game Boy ou Nintendo 64), c'est Sony qui se laisse tenter en annonçant sa « PlayStation Classic » d'ores et déjà prévue pour le 3 décembre, marquant joliment les 24 ans de cette machine.Vendue 99€, cette édition sera 45 % plus petite que l'original, avec son câble HDMI, ses deux manettes (non Dual Shock d'ailleurs) et on peut dire que le constructeur copiera l'astuce Nintendo jusqu'au bout puisque l'adaptateur secteur en USB ne sera pas inclus.20 jeux seront pré-téléchargés sans possibilité de rajout (du moins « officiellement ») et les seuls connus pour le moment sontet. Notons que comme de coutume, sur la totalité de liste, certains seront susceptibles d'être exclusifs à un territoire ou l'autre.