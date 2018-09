Le trailer TGS de One Piece : World Seeker

On reste du coté de Bandai Namco en passant cette fois àqui a également droit à son trailer spécial TGS, accompagné de quelques visuels (montrant les deux créations inédites d'Oda) et le visual key qui servira pour la jaquette.Prévu pour 2019 sur PC/PS4/One, cette nouvelle adaptation prendra la forme d'un arc inédit où l'équipage accostera sur Jewel Island, autrefois théâtre d'une guerre et désormais dirigé d'une main de fer par la Marine, dont le CP-0. Les habitants y sont divisés en deux groupes : les « pro-marines » qui vantent les mérites d'un certain Isaac, directeur d'une immense prison façon Impel Down, et de l'autre coté les « anti-marines », représentés par Jeanne. Inutile de vous dire vers quel groupe vont se tourner Luffy et sa bande.