Leaké comme d'autres avant lui, Raphael (et sa nouvelle paire de lunettes) se voit officiellement confirmé au roster deavec le trailer de présentation que voici, tout juste lâché par Bandai Namco pour fêter cette semaine du TGS 2018.Le casting actuel :- Astaroth- Azwel (inédit)- Cervantes- Geralt (guest)- Grøh (inédit)- Ivy- Kilik- Maxi- Mitsurugi- Nightmare- Raphael- Seong Mi-Na- Siegfried- Sophitia- Taki- Talim- Tira (DLC)- Voldo- Xianghua- Yoshimitsu- Zasalamelsortira le 19 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.