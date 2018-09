Kingdom Hearts III : le trailer du TGS

Comme promis, Square Enix nous dévoile le trailer TGS de, qui est plus précisément la version longue de celui montré lors de la dernière conférence Sony, avec donc une mise en avant du monde « Big Hero 6 » accompagné de La Reine des Neiges, Monstres & co, Raiponce et Pirates des Caraïbes. Comme de coutume, à quatre mois de la sortie, les risques de spoil sont là, notamment le retour d'un certain protagoniste.On rajoutera à cela quatre visuels et surtout le key art que l'on retrouvera dans les bacs le 29 janvier prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.