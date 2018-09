Persona Dancing : les bonus de précommande

Atlus dévoile les quelques bonus de précommande à récupérer pouret, tous deux attendus pour le 4 décembre chez nous en boîte (sur PS4) et en dématérialisé (sur PS Vita).Voici comment cela se présente.Précommande & édition Day One(PS4) :- Ajout du personnage Shinjiro Aragaki- Ajout de la musique « Battle Hymn of the Soul »Précommande & édition Day One(PS4) :- Ajout du personnage Goro Akechi- Ajout de la musique « Will Power »Du coté de la PS Vita :- Même chose mais à obtenir en téléchargeant le jeu ou les jeux dans les deux premières semaines suivant le lancement (donc jusqu'au 18 décembre).Notez que les bonus de chaque version sont récupérables de la même façon en précommandantsur PS4, qui inclus(uniquement en code de téléchargement).