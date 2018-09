Telltale rappelle que l'épisode 2 dedébarquera mardi prochain, le 25 septembre, et ce sur tous les supports (PC, PS4, One et Switch). En voici le trailer, avec son doublage FR.Pour les plus patients, une version boîte sortira le 6 novembre sur PlayStation 4 et Xbox One pour 29,99€ (avec premier épisode + season pass intégré sur le disque), suivi un peu plus tard de l'équivalent sur Switch.