Just Cause 4 nous fait la visite en vidéo

Comme chacun des précédents épisodes,ne fera pas dans la demi-mesure pour ce qui est de la taille de son monde ouvert, avec ici un nouvel aperçu de tout ce que vous pourrez traverser, des grandes plaintes aux montagnes enneigées en passant par des régions désertiques et ce qu'il faut d'urbanisme.Prévu pour le 4 décembre, ce nouveau cru toujours développé par Avalanche sera le premier à pousser le curseur sur les effets météo, et plus particulièrement les tempêtes et cyclones.