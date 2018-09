Undertale (Switch) : un trailer avant la sortie

Déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et PS Vita, le RPG « pas comme les autres »arrivera enfin sur Nintendo Switch d'ici quelques jours, et plus précisément ce 18 septembre en dématérialisé et éventuellement en boîte si vous souhaitez passer par la boutique en ligne de Fangamer (30$ en édition simple, 70$ pour le collector).En voici le trailer de lancement, en rappelant que le jeu restera malheureusement avec ses textes US.