Fallout 76 aura bien des micro-transactions, mais uniquement d'ordre cosmétique

On le savait, le système de compétences de(à base de cartes à collecter & fusionner) ne sera pas synonyme de micro-transactions pour « aller plus vite », mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas moyen de lâcher quelques euros pour ceux qui ont des sous à dépenser.Pete Hines confirme en effet auprès dequ'il y aura bien des micro-paiements, mais uniquement d'ordre cosmétique, et ce afin de garantir à l'éditeur assez de revenus pour pouvoir assurer un suivi totalement gratuit, fait de DLC, nouvelles cartes et divers events.Pour répondre à la polémique qui a frappé EA il y a un an, le boss de Bethesda affirme de fait sa volonté de ne pas vouloir jouer le pay-to-win, estimant savoir très bien où se situe la limite pour « essayer de s'asseoir du bon coté de cette ligne ». Et à ce propos, Hines tient à rajouter que tous les éléments cosmétiques pourront également être obtenu in-game sans avoir besoin de dépenser un euro supplémentaire.sortira le 14 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.