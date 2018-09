Wolfenstein III actuellement en développement Wolfenstein III actuellement en développement

Ceux qui aiment tuer des nazis, et ils doivent être un certain nombre, seront ravis d'apprendre la confirmation officielle du développement de Wolfenstein III, lâchée en douce par Pete Hines lors d'une interview accordée à Metro.uk.



Une excellente nouvelle vu que le deuxième épisode n'a pas fait les ventes espérées, et la preuve que Bethesda ne compte pas encore lâcher la licence puisque 2019 verra l'arrivée de Wolfenstein : Youngblood, sorte de flashforward qui se déroulera dans une France uchronique des années 80, aux commandes des enfants de BJ Blazkowicz (le jeu sera jouable en coop).



Quant à Wolfenstein III, il mettra donc un point final à l'histoire de ce même Blazkowicz, et les fans croisent déjà les doigts pour y voir un certain mécha-Hitler.