Assassin's Creed Odyssey dévoile le contenu de son copieux Season Pass (+ AC III Remaster)

Lui aussi doit sortir dans trois semaines et Ubisoft s'est dit qu'il était quand même temps d'évoquer le cas du suivi d', annoncé comme le plus ambitieux jamais produit dans la saga.Le Season Pass proposera donc deux extensions narratives, chacune composée de trois épisodes, et dont la première mettra en avant le premier porteur de la lame des assassins. La deuxième est tout aussi alléchante puisque prenant pour cadre l'Atlantide.Et notez que le Season Pass vous offrira en bonuseten remaster !Le contenu gratuit ne sera pas en reste avec des missions annexes bonus à rythme périodique en plus d'event chaque semaine qui vous donnera accès à une monnaie spéciale, en plus du New Game Plus et de combats contre des créatures mythologiques.