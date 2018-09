Forza Horizon 4 : le Car Pack James Bond

Les intéressés ont déjà dû retourner la démo disponible sur PC et Xbox One, mais Playground ne ralentit pas pour autant niveau communication sur sonavec quatre petits trailers, chacun montrant l'une des saisons et l'on rappelle pour les ignorants qu'il ne faudra pas attendre un an pour toutes les découvrir puisqu'il y aura un système de rotation, à raison d'une saison par semaine.On rajoute à cela l'annonce du premier Car Pack, inclus dans l'Ultimate Edition, vendu à part pour les autres (prix non spécifié) et qui sera présent le jour même du lancement, à savoir le 2 octobre. Un « Best of Bond Car Pack » au nom très éloquent, qui proposera 10 véhicules des différents films de 007 dont voici la liste :- 1964 Aston Martin DB5- 1969 Aston Martin DBS- 1974 AMC Hornet X Hatchback- 1977 Lotus Esprit S1- 1981 Citroën 2CV6- 1986 Aston Martin V8- 1999 BMW Z8- 2008 Aston Martin DBS- 2010 Jaguar C-X75- 2015 Aston Martin DB10A noter que plusieurs de ses véhicules proposeront des gadgets (uniquement visible dans le mode Forzavista) et que le pack ajoutera quelques goodies, dont deux costumes pour votre avatar, et six « phrases rapides ».