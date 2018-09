On imagine que la révélation aurait dû tomber en plein TGS mais, et ce n'est pas la première fois avec(et les jeux de baston en général), Cervantes se voit confirmer avant l'heure avec le leak de son trailer de présentation que voici.Le casting actuel :- Astaroth- Azwel (inédit)- Cervantes- Geralt (guest)- Grøh (inédit)- Ivy- Kilik- Maxi- Mitsurugi- Nightmare- Seong Mi-Na- Siegfried- Sophitia- Taki- Talim- Tira (DLC)- Voldo- Xianghua- Yoshimitsu- Zasalamelsortira le 19 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.- Le trailer Overview du TGS.