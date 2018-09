Assassin's Creed Odyssey : nouveau trailer + présence d'un mode Exploration

Environ trois semaines nous séparent de la sortie d'(prévue exactement le 5 octobre) et Ubisoft nous en livre un nouveau trailer pour mettre en avant le principe de « choix », même si l'on sait déjà de l'aveu des développeurs que ce système restera secondaire, offrant quelques conséquences minimes afin de laisser chacun construire quelques bouts de son histoire sans que le fil rouge ne soit réellement affecté.Et ce n'est pas tout car IGN nous rapporte une information intéressante avec la possibilité de jouer de deux manières différentes. Vous trouviez que l'exploration des jeuxn'était pas assez poussée ? Alors sachez qu'il sera enfin possible d'opter pour un mode qui vous obligera à trouver vous-même les différents points d'intérêt sur la map (et les quêtes secondaires), au lieu que tout ne soit livré sur un plateau dès le début de l'aventure.