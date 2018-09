Judge Eyes, le nouveau projet de Nagoshi

Le nouveau cycle deattendra son heure, mais les fans du genre pourront se tourner en attendant surqui ne cache pas sa proximité avec le précité, mais avec cette fois une ambiance beaucoup plus sombre sous fond d'enquêtes et de meurtres.Après bien sûr, ça reste une production Nagoshi, avec donc des coups spéciaux aux couleurs fluos et tout un tas d'activités annexes qui permettra de se détendre entre deux moments façon polar.Une démo est déjà disponible sur le PS Store japonais pour anticiper le lancement prévu le 13 décembre sur les principaux territoires asiatiques. L'occident devra en revanche attendre un vague 2019.