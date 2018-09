Dead or Alive 6 a aussi son trailer TGS

Petit coup d'accélérateur sur la communication autour deavec un casting qui s'étoffe un peu grâce à ce nouveau trailer, sachant qu'il reste encore quelques longs mois pour d'autres annonces (et qui sait si on aura pas une guest comme ailleurs).Sortie prévue le 15 février 2019 sur PC, PS4 & One.