Nouvelle vidéo pour Overkill's The Walking Dead

Une nouvelle vidéo deversion Overkill déboule sur la toile pour nous donner un aperçu un peu plus complet de la démo GamesCom, qui d'ailleurs n'a pas convaincu tout le monde à cause d'une certaine mollesse et surtout d'une masse de bugs, néanmoins susceptibles d'être corrigés d'ici la sortie voir après (assumons l'époque dans laquelle nous vivons).On rappelle d'ailleurs que si le titre débarquera toujours le 8 novembre prochain sur PC, 505 Games a prévenu sur les joueurs PS4 & One devront finalement patienter jusqu'au 9 février prochain pour découvrir ce nouveau jeu coopération des créateurs de