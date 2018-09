FFXV passe les 8 millions + sortie de la Pocket Edition sur PS4 & One (plus tard sur Switch)

continue de grimper à son rythme et vient de dépasser les 8 millions de jeux distribués à travers le monde, et plus exactement 8,1 millions, maintenant cet épisode à la quatrième place des plus grands succès de la franchise, derrière FFVII (11 millions), FFVIII et FFX.Comme chacun le sait, le titre aura encore l'occasion de faire parler de lui en 2019 avec quatre nouvelles extensions scénarisées, les dernières officiellement, avec d'ailleurs quelques informations à recueillir durant le prochain TGS.En attendant, signalons la sortie « surprise » (sauf si vous aviez vu le leak) desur PlayStation 4 et Xbox One pour 17,99€, prix de lancement jusqu'au 14 septembre. Après, ça coûtera environ 30€. Oui oui, vous pouvez trouver le vrai jeu pour moins cher que ça.Notons qu'il arrivera prochainement sur Switch.