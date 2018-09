Hitman 2 s'offre une nouvelle vidéo

Danscomme dans n'importe quel autre épisode, l'assassinat sera un art et cette nouvelle vidéo sera là pour vous montrer comment procéder pour soutirer quelques âmes en ce bas monde. Bien entendu, de nouvelles mécaniques de gameplay seront au rapport, qui seront d'ailleurs ré-exploitables dans les missions du précédent opus : rappelons qu'il y aura un DLC proposant l'intégralité des zones de ce dernier (gratuit si vous l'avez déjà acheté).sortira le 13 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.