The Surge : DLC surprise avant le 2

Les développeurs de Deck13 vivent dans un monde parallèle, de celui où lorsque tu as démarré depuis six mois ta communication sur une suite, tu reviens sans prévenir sur le précédent épisode pour balancer un DLC sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Les fans ne s'en plaindront pas.Bref, alors qu'on attend la date de sortie de, voilà que le studio revient sur le premier en annonçant une extension surprise qui change totalement d'ambiance, même si l'on ne parle pas d'une véritable aventure, mais ici d'une suite d'épreuves avec de nouveaux boss pour gratter plein de pièces d'équipement. Ça sort le 2 octobre, et on n'en connaît pas encore le prix pour l'instant.