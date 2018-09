Battle Princess Madelyn aura son mode Arcade

Souhaitant rendre encore un peu plus hommage à(série oubliée par Capcom), le studio Casual Bit Games ajoutera àun pur mode Arcade, qui concrètement modifiera un peu la structure de la progression, avec un level-design modifié, un rythme plus poussé et surtout une difficulté rehaussée.Le titre est toujours prévu pour cette année sur PC, PS4, One et Switch, même si l'absence de date précise nous fait craindre un éventuel report. Notons en passant que jusqu'à ordre du contraire, ce projet financé via Kickstarter doit également sortir sur PS Vita et Wii U.