Devil May Cry 5 : la présentation de la PAX West

Depuis l'officialisation de, Capcom traîne ses valises à chaque salon et après l'E3 et la GamesCom, l'éditeur a répondu présent pour la PAX West avec une nouvelle présentation vidéo et une petite information : le titre aura droit à ses modes Photo, Galerie et Entraînement.La vidéo ci-dessous nous montrera donc le boss Goliath (de 16:50 à 20:00), le mode Galerie (21:15 à 21:50) et enfin un aperçu de sept des huit armes secondaires (24:40 à 36:25) que pourra équiper Nero durant ce nouvel épisode prévu le 8 mars 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.