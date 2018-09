Mega Man 11 : nouveau trailer (Impact Man)

Capcom continue de faire la présentation du casting de, coté méchants évidemment puisqu'on connaît suffisamment bien le héros lui-même. Et on s'attarde cette fois sur Impact Man, un gros robot qui a le don de se transformer en diverses choses, et dont le pouvoir vous offrira une attaque dash.La sortie reste prévue pour le 2 octobre sur PC, PS4, One et Switch, et on en profite pour ajouter que selon Capcom, l'existence de ce projet vient des bonnes ventes de. Rien à signaler pour l'heure sur unmais vu que les compilations dédiées ont rencontré un certain succès au Japon, les fans peuvent avoir de l'espoir pour l'avenir.