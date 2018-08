Travis Strike Again signe aussi pour janvier

Grasshopper nous annonce quesortira le 18 janvier 2019 sur Nintendo Switch. L'information est tombée à l'occasion de la PAX West où vous pouvez retrouver ci-dessous le contenu de la démo proposée pour l'occasion.Spin-off assumé, le titre a pour but de relancer doucement la franchise en vue (peut-être) d'un troisième épisode souhaité par Suda51.Et pour ceux que ça intéresse, on pourra y débloquer tout un tas de t-shirt en collaboration avec la scène indépendante :- Absolver- Ape Out- Crossing Souls- Downwell- Enter the Gungeon- Gods Will Be Watching- Hatoful Boyfriend- High Hell- Hotline Miami- Luftrausers- Minit- Mother Russia Bleeds- Pikuniku- Reigns- Ruiner- The Messenger- The Red Strings Club- The Swords of Ditto