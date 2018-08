Divinity Original Sin II : trailer de lancement

Après un premier épisode prodigieux en terme de qualité, les fans de RPG sur PlayStation 4 et Xbox One peuvent accueillir dès aujourd'huidans sa Definitive Edition, et dont voici le trailer de lancement.Plus complète sur l'intégralité des aspects, cette suite va jusqu'à renforcer son mode coopération en permettant cette fois de s'adonner à l'aventure jusqu'à quatre en ligne et en LAN (toujours deux maximum en split-screen), avec dans tous les cas la possibilité de se séparer pour que chacun effectue sa tâche dans son coin.